Присваивали виртуальные активы обманом об "онлайн-заработке": киберполиция раскрыла мошенников

Киберполицейские Киева разоблачили и задержали 9 членов преступной организации, которая присвоила виртуальные деньги украинских граждан. Свою незаконную деятельность преступники проводили под предлогом "онлайн-заработка".

Членам преступной организации объявили подозрение и уже избрали меры пресечения. Когда дело доведут в судебном порядке, этим людям грозит до 12 лет заключения.

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Киберполиция разоблачила преступников в Киеве

В киберполиции отметили, что столичные киберполицейские совместно со следователями обнаружили и пресекли деятельность преступной организации, участники которой мошенническим образом завладевали средствами граждан.

Организовали противоправную деятельность двое жителей Киевской области, которые привлекли к ней еще семь человек из Киева, Житомирской, Винницкой и Ровенской областей.

Правоохранители выяснили, что подозреваемые через телеграм-каналы распространяли объявления о заработке на криптовалюте и в дальнейшем вели переписку с потенциальными жертвами,

– отметили в киберполиции.

Для этого на территории Киевской области злоумышленники обустроили деятельность двух колл-центров. Операторы убеждали потерпевших переводить собственные виртуальные активы на заранее созданные злоумышленниками криптокошельки.

Киберполиция разоблачила мошенников, присваивавших виртуальные деньги граждан / Фото Национальной полиции

"Чтобы войти в доверие к гражданам и поощрить их перечислять более значительные суммы, злоумышленники сначала возвращали "инвестиции" с небольшим избытком, однако в дальнейшем присваивали сбережения и переставали выходить на связь", – сообщили киберполицейские.

Правоохранители провели 28 обысков по адресам проживания и в автомобилях подозреваемых лиц. Полиции удалось изъять десятки мобильных телефонов, компьютерную технику, 36 банковских карточек, почти две сотни сим-карт мобильных операторов, более 54 тысяч долларов, два автомобиля, рыночная стоимость каждого из которых может составлять 20 – 25 тысяч долларов США.

В конце концов следователи объявили 9 лицами о подозрении за создание, руководство, участие в преступной организации, а также мошенничество. Четырем лицам уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще пятерых подозреваемых суд поместил под домашний арест.

В киберполиции отметили, что полный круг пострадавших людей и общая сумма нанесенного ущерба пока устанавливают правоохранители.

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