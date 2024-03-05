Присваивали виртуальные активы обманом об "онлайн-заработке": киберполиция раскрыла мошенников
Источник:Киберполиция Украины
Киберполицейские Киева разоблачили и задержали 9 членов преступной организации, которая присвоила виртуальные деньги украинских граждан. Свою незаконную деятельность преступники проводили под предлогом "онлайн-заработка".
Членам преступной организации объявили подозрение и уже избрали меры пресечения. Когда дело доведут в судебном порядке, этим людям грозит до 12 лет заключения.
Интересно Зарабатывали на семьях без вести пропавших военных: в Житомире разоблачили мошенническую схему
Киберполиция разоблачила преступников в Киеве
В киберполиции отметили, что столичные киберполицейские совместно со следователями обнаружили и пресекли деятельность преступной организации, участники которой мошенническим образом завладевали средствами граждан.
Организовали противоправную деятельность двое жителей Киевской области, которые привлекли к ней еще семь человек из Киева, Житомирской, Винницкой и Ровенской областей.
Правоохранители выяснили, что подозреваемые через телеграм-каналы распространяли объявления о заработке на криптовалюте и в дальнейшем вели переписку с потенциальными жертвами,
– отметили в киберполиции.
Для этого на территории Киевской области злоумышленники обустроили деятельность двух колл-центров. Операторы убеждали потерпевших переводить собственные виртуальные активы на заранее созданные злоумышленниками криптокошельки.
Киберполиция разоблачила мошенников, присваивавших виртуальные деньги граждан / Фото Национальной полиции
"Чтобы войти в доверие к гражданам и поощрить их перечислять более значительные суммы, злоумышленники сначала возвращали "инвестиции" с небольшим избытком, однако в дальнейшем присваивали сбережения и переставали выходить на связь", – сообщили киберполицейские.
Правоохранители провели 28 обысков по адресам проживания и в автомобилях подозреваемых лиц. Полиции удалось изъять десятки мобильных телефонов, компьютерную технику, 36 банковских карточек, почти две сотни сим-карт мобильных операторов, более 54 тысяч долларов, два автомобиля, рыночная стоимость каждого из которых может составлять 20 – 25 тысяч долларов США.
В конце концов следователи объявили 9 лицами о подозрении за создание, руководство, участие в преступной организации, а также мошенничество. Четырем лицам уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще пятерых подозреваемых суд поместил под домашний арест.
В киберполиции отметили, что полный круг пострадавших людей и общая сумма нанесенного ущерба пока устанавливают правоохранители.
Киберполиция предупредила об афере с "деньгами" за лайки
- Киберспециалисты предупредили, что аферисты предлагают просматривать короткие видео и ставить "лайки" за деньги в популярных социальных сетях. Однако таким образом, злоумышленники собирают персональные данные, в частности информацию о банковской карте.
- Правоохранители отметили, что мошенники заманивают людей обещаниями выгодного заработка, с присоединением в "рабочей группе". Участники получают задания от администратора группы, которые часто предусматривают оплату определенных товаров или услуг.
- Чтобы не стать жертвой мошенников киберполиция рекомендует отдавать предпочтение вакансиям с официальным трудоустройством. Также правоохранители призвали не доверять предложениям незнакомцев получить деньги даром.