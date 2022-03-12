Киберполиция создала сайт для военных захватчиков, которые не хотят воевать против Украины

Киберполиция совместно с волонтерами разработала сайт для российских оккупантов, которые не желают воевать против Украины.

Этот сайт называется DefenseUa и стремится помочь сохранить жизнь тем россиянам и белорусам, которые не хотят воевать против Украины.

Важно Как хоронят российских военных, принявших участие в нападении на Украину

Сайт поможет найти контакты правительственных организаций и подробную инструкцию, как отказаться от участия в кровавой войне против Украины. В то же время военным страны-агрессора будет гарантировано соблюдение Женевской конвенции по содержанию военнопленных.

Чем еще полезен сайт

Кроме этого, на сайте есть ссылки для пожертвований на нужды ВСУ, где каждый желающий может совершить денежный перевод. Также разработанный вебресурс имеет ссылку на официальные источники информации для противодействия дезинформации.

Отдельный раздел сайта "твоя кибербезопасность" пригодится украинцам, ведь он содержит основные советы по кибергигиене.

Сайт доступен для просмотра на четырех языках: украинском, русском, английском и белорусском.

Заметим, что русские военные уже не раз отказывались воевать и сдавались в плен. В СБУ сообщили, что под Одессой 600 морских пехотинцев взбунтовались и не вышли из судна, чтобы не воевать против Украины.

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