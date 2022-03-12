Цей сайт має назву DefenseUa і має на меті допомогти зберегти життя тим росіянам та білорусам, які не хочуть воювати проти України.

Важливо Як ховають російських військових, які взяли участь у нападі на Україну

Сайт допоможе знайти контакти урядових організацій та детальну інструкцію, як відмовитися від участі у кривавій війні проти України. Натомість військовим країн-агресорів буде гарантовано дотримання Женевської конвенції щодо утримання військовополонених.

Чим ще корисний сайт

Крім цього, на сайті є посилання для пожертв на потреби ЗСУ, де кожен охочий може здійснити грошовий переказ. Також розроблений вебресурс має посилання на офіційні джерела інформації для протидії дезінформації.

Окремий розділ сайту "твоя кібербезпека" стане у пригоді українцям, адже він містить основні поради з кібергігієни.

Цікаво! Сайт доступний для перегляду чотирма мовами: українською, російською, англійською та білоруською.

Зауважимо, що російські військові вже неодноразово відмовлялися воювати та здавалися в полон. В СБУ повідомили, що під Одесою 600 морських піхотинців збунтувалися і не вийшли з судна, щоб не воювати проти України.

Бунт російських піхотинців: дивіться відео