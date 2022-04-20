Киберполиция заблокировала почти 2 000 вражеских ресурсов с аудиторией более 17 миллионов

Киберполиция продолжает блокировать вражеские ресурсы, работающие на многочисленную аудиторию. В МВД Украины рассказали подробности.

Согласно данным ведомства, удалось заблокировать почти 2000 вражеских ресурсов. Общее аудиторию оценивают в более 17 миллионов пользователей.

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Сотрудникам Киберполиции помогали блокировать эти ресурсы небезразличные активисты. Речь идет о пользователях специализированных телеграмм-каналов:

StopRussiaChannel и StopRussia – к этим группам присоединились уже более 170 тысяч человек. Активисты уже успели пожаловаться почти 4 миллиона раз на разные информационные ресурсы врага;

– к этим группам присоединились уже более человек. Активисты уже успели пожаловаться почти на разные информационные ресурсы врага; Также активно функционирует чат-бот "Народный мститель", куда присылают данные о передвижении техники врага, живой силы и их соратников, мародеров или информацию о неразорвавшихся боеприпасах.

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщил, что в общей сложности они получили более 47 тысяч сообщений, среди которых было много полезной информации. В МВД добавили, что сегодня буквально каждый пользователь Интернета может присоединиться к кибервойскам и бороться как с российскими захватчиками, так и против антиукраинской пропаганды.

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