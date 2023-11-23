Российская авиация на грани коллапса: военная разведка провела спецоперацию, чтобы это показать

Военная разведка Украины провела киберспецоперацию по Федеральному агентству воздушного транспорта России –Росавиации. Там пришли к выводу, что санкции ускоряют авиаколлапс страны-агрессора.

О результатах операции сообщило Главное управление разведки сегодня, 23 ноября. ГУР удалось получить большой объем закрытых служебных документов подразделения Минтранспорта России.

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Отметим, что Росавиация отвечает за безопасность полетов и фиксирует все чрезвычайные случаи при использовании самолетов.

Среди полученных в результате взлома и проникновения во вражеские информационные системы данных – перечень ежесуточных отчетов Росавиации в масштабах всей России за более чем полуторагодовалый период. Их анализ свидетельствует, что сфера гражданской авиации террористической России находится на грани коллапса,

– заявили разведчики.

За январь 2023-го зафиксировали 185 авиапроисшествий, около трети — с резким уровнем опасности. В общей сложности за первые 9 месяцев этого года было 150 случаев технических неисправностей самолетов, тогда как в прошлом году за этот период – 50.

Российские самолеты обслуживают в Иране

ГУР опубликовало документы, в которых описываются некоторые инциденты. Их анализ свидетельствует, что Россия за неимением мощностей и специалистов в Москве пытается переориентировать обслуживание самолетов на Иран, где работы осуществляют "кустарно" – без соответствующей сертификации.

"Анализ характера авиационных инцидентов указывает, что ряд отказов, особенно связанных с двигателями, шасси и механизацией крыльев, носит системный характер. Тенденция свидетельствует – сфера гражданской авиации в России находится в зоне серьезной турбулентности с высоким риском сорваться в крутое пике", — подытожили в ГУР.



Российская авиация на грани коллапса / Фото ГУР

Наиболее проблемными местами российской авиации остаются двигатели и шасси, а также другие важные элементы: гидросистемы, закрылки и программное обеспечение.

Россия подвергает опасности население

Острый дефицит запчастей привел к так называемому "авиаканибализму", когда одни самолеты разбирают для ремонта других. Согласно оценке ГУР к середине 2023 года в России пустили на "донорство" более 35% воздушных судов.

А большинство советских самолетов Ан-2, по состоянию на данный момент, не могут оторваться от земли, поскольку двигатели к ним производились в Польше, но из-за санкций их поставка прекращена.

Из 230 находящихся в России самолетов "Boeing" зафиксировано 33 технических отказа тех или иных систем самолета.

Не выдержал условий российской эксплуатации каждый 7-й бразильский "Embraer", которых в России 21 единица.

! Еще в сентябре 2022 года Международная организация гражданской авиации (ICAO) определила Россию вместе с Либерией и Бутаном, странами с крайне высокими рисками для безопасности полетов.

В ГУР МО подчеркнули, что сейчас Москва, подвергая смертельной опасности свое население, пытается всеми способами скрыть бесконечную кучу проблем с гражданской авиацией.