"Киборг" Тарас "Вальтер" Коваль погиб в бою за Украину

В интервью сайту 24 канала до войны он рассказывал о днях защиты Донецкого аэропорта и мыслях в самые темные дни.

Тарас родился в Киеве и был военнослужащим 95-й аэромобильной бригады. В интервью сайту 24 канала он говорил о защите Украины как обязанности. В последнюю ночь перед ротацией он вспоминал, что в голову лезли разные мысли.

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"Сложная ночь была. Были такие глупые мысли о том, что могу уже не вернуться. Потому что за весь тот период был самый интенсивный артиллерийский обстрел. Само здание начало разрушаться частично. Вспоминаю разговор, который был ближе к утру. Мы ожидали прибытия колонны – полуразрушенное здание, грязно, все обшарпано и висит вывеска "Прилет" и "Отлет" – маркировка зон, как во всех аэропортах. Тогда в голову пришша такая шутка: "Никогда не буду пользоваться донецкими авиалиниями, холодно, голодно, задерживают рейсы". Мы все смеялись", – вспоминал он.

С началом войны России против Украины он снова встал на защиту государства. Выражаем свои соболезнования и верим, что Украина победит.