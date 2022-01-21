"Был вопрос, готов ли я? Был утвердительный ответ с моей стороны"

Расскажите о себе. Можете вспомнить тот день, когда решили идти на войну?

Гражданин Украины. Уроженец города Киева. День, когда я решил пойти на войну? Я не собирался идти на войну. Я помню, когда распространялась информация о том, что, грубо говоря, Украина потеряла Крым из-за вооруженной агрессии Российской Федерации. Я получил информацию о том, что подразделения 95-й бригады, в которой я когда-то проходил службу, подняли по боевой готовности. Соответственно была связь с командиром подразделения, в котором я когда-то проходил службу.

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Был вопрос, готов ли я? Был утвердительный ответ с моей стороны. Это было начало марта, когда я пришел в военкомат, получил мобилизационное распоряжение и на следующее утро уже среди таких же граждан Украины, которые помнят слова своей присяги, отправился в город Житомир. Там я проходил срочную службу в рядах 95-й аэромобильной, на тот момент, бригады.

"Киборги", февраль 2015 года, Донецкая область / Фото Александра Ратушняка

Украинские военные удерживали старый и новый терминалы Донецкого аэропорта. Опорным селением было село Пески – через него происходила ротация военных, доставлялись боеприпасы, еда и медикаменты. Активная фаза боев за Донецкий аэропорт началась 26 мая 2014 года. Именно тогда представители пророссийских вооруженных формирований захватили здания аэропорта в то время еще мирного Донецка. В тот же день украинские военные и добровольцы вернули контроль над ДАП, оккупационные силы отступили, понеся тяжелые потери.

"У меня было личное желание – внести свой вклад в оборону"

В одном из интервью вы говорили, что после месяца пребывания в Песках, просились в аэропорт. Почему?

Потому что в тот момент было ощущение, что я ничего не делаю и от меня ничего не зависит. Понимаете, когда происходят боевые действия, когда идет оборонительный бой и ты находишься не на переднем крае, а где-то на втором, то присутствует такое ощущение, что ребята работают, выполняют свой долг, а ты как-то отсиживаешься в тылу. Это не по мне. Если воевать, то на полную, если работать, то тоже так. У меня было личное желание – внести свой вклад в оборону как самого аэропорта, так и Украины.

Тарас Коваль / Фото Валентины Полищук, сайт 24 канала

Расскажите о дне, когда вы заехали в аэропорт.

Скорее, ночь. Это было поздно вечером. Все перемещения выполнялись в темное время суток для того, чтобы иметь дополнительную маскировку. Как это происходило? Быстро, непонятно, громко и под обстрелами. В принципе, как и происходит во время боевых действий.

Почему стратегически важно было защищать Донецкий аэропорт?

По моему субъективному мнению, защита Донецкого аэропорта была необходима на все 100%. Потому что война в своем чистом виде – это искусство обмана. Война – это не только бой одной группы против другой. Война – это политика, это стратегия, попытки обмануть своего врага. В любом случае, как на стратегическом, на тактическом и политическом уровнях оборона таких объектов как аэропорт оправданная.

Донецкий аэропорт / Фото Getty Images

В последнюю ночь перед ротацией вы уже не верили, что уедете. О чем разговаривали с собратьями тогда? Какие у вас воспоминания с этой ночи?

Сложная ночь была. Были такие глупые мысли о том, что могу уже не вернуться. Потому что за весь тот период был самый интенсивный артиллерийский обстрел. Само здание начало разрушаться частично. Постоянно откладывали время, когда отправится колонна до терминала, которая должна доставить боеприпасы, провизию и воду для новой смены и забрать старую смену, в составе которой был я. Задерживали из-за постоянных артиллерийских обстрелов.

Был маршрут, по которому двигалась колонна. Соответственно, враг постоянно держал его под обстрелом. Откладывали старт, потому что, к сожалению, советские БТР-80 имеют достаточно тонкую броню и даже 120-миллиметровые минометы могут их уничтожить. Было нецелесообразно уничтожать технику, боеприпасы и в первую очередь личный состав, который руководил этими бронетранспортерами.

Тарас Коваль в октябре-ноябре 2014-го 10 дней оборонял терминал Донецкого аэропорта / Фото Валентины Полищук, сайт 24 канала

Вспоминаю разговор, который был ближе к утру. Мы ожидали прибытия колонны – полуразрушенное здание, грязно, все обшарпано и висит вывеска "Прилет" и "Отлет" – маркировка зон, как во всех аэропортах. Тогда в голову пришла такая шутка: "Никогда не буду пользоваться донецкими авиалиниями, холодно, голодно, задерживают рейсы". Мы все смеялись.

В конце октября 2014 года вы заехали в помещение нового терминала. Сколько вас там было тогда на ротации на двух терминалах?

Около 45 – 50 человек было в новом терминале и около 30 в старом. Это на тот период, когда я там находился, по моим подсчетам.

Интересно знать: пророссийские силы пытались вернуть контроль постоянными штурмами терминалов. В результате постоянных боев разрушалась инфраструктура аэропорта: сначала разрушился старый терминал, а 13 января 2015 года окончательно рухнула диспетчерская башня.

Когда пророссийские силы взорвали новый терминал, какой была ваша реакция?

Дело в том, что я был совсем недалеко от аэропорта. Грубо говоря, территориально я находился между шахтой "Бутовка" и населенным пунктом Авдеевка с другой стороны аэропорта, мы выполняли боевые задачи. И когда поступила информация об этом, было возмущение, была злость, было желание идти в наступление.

Как происходили бои за новый терминал Бои шли за разные этажи нового терминала – на конечных этапах битвы украинские военные удерживали первый этаж, а подвал и верхние этажи контролировались врагом. 20 января 2015 года оккупанты взорвали новый терминал, в результате чего бетонные перекрытия и потолок во многих секциях обвалились, хороня под собой украинских защитников. В секциях погибли 58 украинских "киборгов", которые защищали плацдарм до последнего момента. 21 января 2015 года украинское командование решило увести украинских военнослужащих из нового терминала – этот объект к тому времени был полностью разрушен и не пригоден для обороны.

Донецкий аэропорт / Фото "Голос Украины"

Связывались ли с родными оттуда, из аэропорта?

Все стандартно. Абсолютно все в основном пишут сообщения о том, что все замечательно, все хорошо, находятся или на полигоне на учебе, или где-то на передовой базе в тыловом подразделении, все спокойно, все хорошо.

Ваши родные не знали, что вы там?

Мои родные знали, что я выполняю задание в составе подразделения. Не больше. Четкой информации о своем пребывании я им не предоставлял. И опять же в 21 веке, когда абсолютно всю информацию можно получить незаконным способом, то четкую информацию передавать ни в коем случае не рекомендовано, потому что враг обязательно этим воспользуется.

Во время вашей ротации было больше профессиональных военных или добровольцев?

Я бы сказал 50 на 50. Потому что были добровольческие подразделения, были подразделения Вооруженных сил Украины. Но опять же в подразделениях ВСУ были мобилизованы граждане, среди которых большинство составляли добровольцы. Потому что это была первая волна мобилизации, это были люди, которые в первую очередь пошли по зову сердца.

Тарас Коваль: "Это были люди, которые в первую очередь пошли по зову сердца" / Фото Валентины Полищук, сайт 24 канала

"В любом случае враг не получил аэродром"

По вашему мнению, почему не удалось защитить Донецкий аэропорт?

По моему личному мнению, не удалось из-за политического, тактического, стратегического противодействия врага. Не нужно искать каких-то внутренних предателей, хотя предатели всегда во время любого конфликта найдутся. Но те ресурсы, которые были привлечены врагом, не только непосредственно на тактическом уровне в окрестностях Донецкого аэропорта, но и те ресурсы, которые были привлечены для принятия политических решений на мировой арене, тоже наложили свой отпечаток на принятие решений со стороны руководства ВСУ.

Сложилось, как сложилось. В любом случае враг не получил аэродром, благодаря которому мог бы легитимизировать наличие авиации Российской Федерации на территории Донбасса.

С каким оружием воевали "киборги"?

Штатное оружие, которое находилось на вооружении в ВСУ. Это старая советская стрелковая школа – пулеметы, ручные пулеметы, автоматы системы АК74, всех их модификаций. Это ручные противотанковые гранатометы, снайперские винтовки Драгунова. Но иногда были и интересные образцы, например, как автоматические противотанковые винтовки Симонова.

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Они были переработаны и модифицированы, чтобы их можно было использовать, как антиматериальные винтовки наподобие американских Barrett M82. Еще из таких весьма интересных образцов были винтовки американского производства H-S Precision со специальным снайперским патроном 338 Lapua Magnum.

Эти винтовки были приобретены за добровольные пожертвования украинского народа волонтерами и доставлены на фронт. Поэтому шутка о том, что в Украине нет ядерного оружия только потому, что у волонтеров военные не попросили, актуальная.

Тарас Коваль / Фото Валентины Полищук, сайт 24 канала Тарас Коваль отметил, что в украинском обществе существуют проблемы, когда люди, которые не столкнулись напрямую с боевыми действиями, относятся к ветеранам и к военным не совсем должным образом. Если взять такое государство как Израиль, которое большую часть своего существования ведет боевые действия и воюет за выживание, то у них есть такой принцип – если видишь военного у дороги, то обязательно остановись, подвези, куда ему нужно. Это уважение к военным. В нашем обществе, к сожалению, довольно часто можно наблюдать пренебрежительное отношение с одной стороны. Не является большой редкостью, когда группа пьяных лиц или агрессивно настроенных избивали ветеранов. Были и случаи, когда убивали ветеранов или даже действующих военнослужащих. Вопрос социальной защиты очень актуален. "Все вооруженные конфликты завершаются уничтожением армии врага" Вы много говорили о том, что политики не дают развязать войну военным методом. Вы верите в завершение войны политическим путем? Возможно, я неправ, но я не могу вспомнить ни одного вооруженного конфликта малой интенсивности или полномасштабной войны, которая была не просто остановлена, а завершена именно политическим путем. Все вооруженные конфликты завершаются уничтожением армии врага, деоккупацией своих территорий и чаще всего сменой господствующего режима у врага. Нам не нужно далеко ходить. Мы все помним об искусственно созданном на этнически-религиозной основе конфликте между Арменией и Азербайджаном. Руку сюда приложила Москва, тогдашний КГБ. Опять же Москва приложила руку для того, чтобы этот конфликт остановить. Не завершить, а остановить. И территория Нагорного Карабаха входила в состав Армении ровно до того момента, пока Вооруженные силы Азербайджана смогли вернуть обратно эту территорию. Я уверен, что такая же ситуация ждет и территории оккупированной Грузии, такие как Южная Осетия и Абхазия, территории в Молдавии – Приднестровье. Если проанализировать большинство конфликтов 20-го века второй половины, а особенно конфликты на постсоветской территории, то это были искусственно созданные в первую очередь на этнической и религиозной основе конфликты, к которым приложила руку Москва, чтобы иметь рычаги влияния на эти страны. Тарас Коваль отметил, что к конфликтам на постсоветской территории причастна Российская Федерация / Фото Валентины Полищук, сайт 24 канала То есть, вы считаете, что завершить войну в Украине можно военным путем? Я считаю, что только после полной деоккупации территорий Украины и освобождения Донецкой и Луганской областей, Крыма, уничтожения незаконных вооруженных формирований, которые создала Российская Федерация, после получения репараций, полного признания России агрессором завершится эта война. Любые политические решения влияют. Политика является продолжением экономики, а война – один из рычагов политики. После демобилизации вы подписали контракт. Расскажите об этом. Я взвесил все "за" и "против". С одной стороны свои собственные желания и амбиции, а с другой стороны – жизненные обстоятельства. Я принял решение, что лучшим вариантом будет подписать контракт. Это ваша основная деятельность сейчас? Я уволился с завершением контракта в начале 2019 года. Сейчас продолжаю службу уже в оперативном резерве, а не в действующих ВСУ, и работаю в коммунальной организации. "Есть воины, есть характеры, но есть "военная машина" Чем для вас стал ДАП? Одной из операций ВСУ, в которой я участвовал. На данном этапе нам нужно изменить отношение к службе. Это философия, об этом можно долго размышлять, но суть сводится к одному. На сегодня наиболее результативны Вооруженные силы в США. Они построены на принципе службы по контракту. Каждый военнослужащий специалист своего дела. Государство заинтересовано в том, чтобы каждый военнослужащий профессионально развивался. И каждый военнослужащий заинтересован в этом. Во время проведения боевых действий, каждый военный в первую очередь руководствуется инструкциями. Я понимаю, что есть воины, есть характеры, но есть "военная машина". Это четкий механизм, который должен работать без сбоев и каждый военнослужащий должен выполнять свою задачу, не отвлекаясь на другое.