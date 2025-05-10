Мерц, Макрон и не только: в Киев направляются европейские лидеры

О своем визите в столицу Украины сообщил новый канцлер Германии Фридрих Мерц. Вместе с ним в Киев направляются Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Дональд Туск.

Соответствующую информацию Мерц обнародовал в Х ночью 10 мая, информирует 24 Канал.

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Лидеры стран ЕС направляются в Киев

Новый канцлер Германии рассказал, что посетит столицу Украины не сам.

Мы, лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании, будем вместе в Киеве в знак солидарности с Украиной перед лицом варварского вторжения России, нарушающего международное право,

– написал Мерц.

Также немецкий канцлер призвал Россию согласиться на полное и безусловное 30-дневное прекращение огня, которое должно создать условия для переговоров о справедливом и длительном мире. Он отметил готовность западных лидеров поддержать мирные переговоры, направленные на техническое внедрение прекращения огня и подготовку мирного соглашения как можно быстрее.

Мерц добавил, что кровопролитие должно прекратиться. Россия должна остановить свою незаконную агрессивную войну, а Украина – получить возможность развиваться как суверенное государство в пределах своих международно признанных границ.

"Мы продолжим расширять нашу поддержку Украины. Пока Россия не согласится на постоянное прекращение огня, мы будем продолжать усиливать давление на российскую военную машину", – подытожил Мерц.

Кроме того, визит в Киев в сети анонсировал и Макрон. Он обнародовал фото с европейскими коллегами, прокомментировав его словами: "На пути в Киев. За Украину, за Европу".

Напомним, ранее Владимир Зеленский анонсировал "встречи" в рамках "коалиции решительных" 10 мая.