Мерц, Макрон и не только: в Киев направляются европейские лидеры
- Лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании 10 мая едут в Киев.
- Об этом Мерц и Макрон сообщили в сети.
О своем визите в столицу Украины сообщил новый канцлер Германии Фридрих Мерц. Вместе с ним в Киев направляются Эммануэль Макрон, Кир Стармер и Дональд Туск.
Соответствующую информацию Мерц обнародовал в Х ночью 10 мая, информирует 24 Канал.
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Лидеры стран ЕС направляются в Киев
Новый канцлер Германии рассказал, что посетит столицу Украины не сам.
Мы, лидеры Франции, Германии, Польши и Великобритании, будем вместе в Киеве в знак солидарности с Украиной перед лицом варварского вторжения России, нарушающего международное право,
– написал Мерц.
Также немецкий канцлер призвал Россию согласиться на полное и безусловное 30-дневное прекращение огня, которое должно создать условия для переговоров о справедливом и длительном мире. Он отметил готовность западных лидеров поддержать мирные переговоры, направленные на техническое внедрение прекращения огня и подготовку мирного соглашения как можно быстрее.
Мерц добавил, что кровопролитие должно прекратиться. Россия должна остановить свою незаконную агрессивную войну, а Украина – получить возможность развиваться как суверенное государство в пределах своих международно признанных границ.
"Мы продолжим расширять нашу поддержку Украины. Пока Россия не согласится на постоянное прекращение огня, мы будем продолжать усиливать давление на российскую военную машину", – подытожил Мерц.
Кроме того, визит в Киев в сети анонсировал и Макрон. Он обнародовал фото с европейскими коллегами, прокомментировав его словами: "На пути в Киев. За Украину, за Европу".
Напомним, ранее Владимир Зеленский анонсировал "встречи" в рамках "коалиции решительных" 10 мая.