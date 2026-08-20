Об этом сообщила исполняющая обязанности главы ГПСУ Леся Карнаух.

Каковы последствия атаки на налоговую службу?

Ночью враг нанес комбинированный удар по украинским городам, жилым домам, социальной инфраструктуре и бизнесу.

Последствия массированного удара фиксируются также в одном из административных зданий Государственной налоговой службы. Там выбиты окна и поврежден фасад.

Отмечается, что люди в результате обстрела в этом месте не пострадали.

Повреждения одного из зданий ГПСУ в Киеве / Фото из фейсбука Леси Карнаух

Специалисты уже приступили к работам по ликвидации последствий.

В ГПСУ отметили, что российские атаки направлены, в частности, на нарушение работы государства. Несмотря на повреждения, налоговая система работает и предоставляет гражданам услуги, заверила Карнаух.

Напомним, российские войска наносили удары по столице и Киевской области с применением различных типов ракет, в частности баллистических, а также дронов. В регионе зафиксированы повреждения 30 жилых домов, учебных заведений и детской больницы.

В результате массированной атаки погибли 15 человек. В городах продолжаются аварийно-спасательные работы.