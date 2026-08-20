Про це повідомила виконуюча обов'язки голови ДПС України Леся Карнаух.

Які наслідки атаки по податковій?

Уночі ворог завдав комбінованого удару по українських містах, житлових будинках, соціальній інфраструктурі та бізнесу.

Наслідки масованого удару фіксують також в одній з адмінбудівель Державної податкової. Там вибито вікна та пошкоджено фасад.

Зазначається, що люди внаслідок обстрілу на цій локації не постраждали.

Пошкодження однієї з будівель ДПС у Києві / Фото з фейсбуку Лесі Карнаух

Фахівці вже розпочали роботи з ліквідації наслідків.

У ДПС зазначили, що російські атаки спрямовані, зокрема, на порушення роботи держави. Попри пошкодження податкова система працює та надає громадянам послуги, запевнила Карнаух.

Нагадаємо, російські війська били по столиці та Київщини із застосуванням різних типів ракет, зокрема балістики, а також дронів. У регіоні зафіксовано пошкодження 30 житлових будинків, закладів освіти і дитячої лікарні.

Внаслідок масованої атаки загинуло 15 людей. У містах тривають аварійно-рятувальні роботи.