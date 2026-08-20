Як повідомив президент України Володимир Зеленський, внаслідок масованого обстрілу столиці та Київщини відомо про щонамйенше 15 загиблих.

Масштаб ворожої атаки та результати роботи ППО

Зеленський розповів, що до ліквідації наслідків у Києві, Броварах і Борисполі залучили понад 600 рятувальників ДСНС та поліцейських. Загалом у регіоні пошкоджено 30 житлових будинків, школу, дитячий садок і дитячу лікарню.

Під час обстрілу ворог застосував ракети різних типів, зокрема балістичні, а також випустив 168 безпілотників. Українська протиповітряна оборона змогла збити всі ракети типу "Калібр" та загалом знищити 93% крилатих ракет. Також значний відсоток відбиття дронів, уточнив президент.

Наслідки масованого терору Київщини / Фото ДСНС

Найбільша загроза – балістика. І це те, що повністю залежить від постачання ракет для «петріотів» для України, а отже, залежить від партнерів нашої держави. Не можна просто тихо, байдуже й бездіяльно споглядати, як росіяни руйнують життя балістикою,

– наголосив він.

Наслідки обстрілів столиці

Нагадаємо, що у Києві оголосили День жалоби 21 серпня. Також рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки обстрілів у трьох районах столиці. Найбільше людей під час атаки загинуло у Солом'янському раойні.

Місцева влада та відповідні служби фіксують пошкодження житлових та нежитлових будівель, школи та дитячого медзакладу.