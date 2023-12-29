Начальник КГВА Сергей Попко сообщил о количестве находящихся под завалами склада людей после атаки оккупантов.

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Последствия возгорания склада в Киеве после российской атаки

Сергей Попко рассказал, что в Подольском районе, где возникло возгорание склада на площади примерно 3000 квадратных метров производится поиск пострадавших.

По его словам, предварительно под завалами находятся 10 человек. Работают спасатели.

Обратите внимание! Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что обломки ракет повредили складское помещение и в Шевченковском районе столицы. Впоследствии стало известно, что там под завалами находятся люди.

Оккупанты обстреляли Киев: коротко