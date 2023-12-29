Начальник КГВА Сергей Попко сообщил о количестве находящихся под завалами склада людей после атаки оккупантов.
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Последствия возгорания склада в Киеве после российской атаки
Сергей Попко рассказал, что в Подольском районе, где возникло возгорание склада на площади примерно 3000 квадратных метров производится поиск пострадавших.
По его словам, предварительно под завалами находятся 10 человек. Работают спасатели.
Оккупанты обстреляли Киев: коротко
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