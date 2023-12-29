Начальник КМВА Сергій Попко повідомив про кількість людей, що перебувають під завалами складу після атаки окупантів.

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Наслідки загоряння складу у Києві після російської атаки

Сергій Попко розповів, що в Подільському район, де виникло загоряння складу на площі приблизно 3000 метрів квадратних проводиться пошук потерпілих.

За його словами, попередньо під завалами перебуває 10 осіб. Працюють рятувальники.

Зверніть увагу! Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що уламки ракет пошкодили складське приміщення і у Шевченківському районі столиці. Згодом стало відомо, що там під завалами перебувають люди.

Окупанти обстріляли Київ: коротко