Начальник КМВА Сергій Попко повідомив про кількість людей, що перебувають під завалами складу після атаки окупантів.
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Наслідки загоряння складу у Києві після російської атаки
Сергій Попко розповів, що в Подільському район, де виникло загоряння складу на площі приблизно 3000 метрів квадратних проводиться пошук потерпілих.
За його словами, попередньо під завалами перебуває 10 осіб. Працюють рятувальники.
Окупанти обстріляли Київ: коротко
- Росіяни вранці 29 грудня запустили по Україні крилаті ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.
- О 7:30 у Києві пролунали потужні звуки вибухів. Міський голова Віталій Кличко розповів, що працювала українська протиповітряна оборона по ворожих об'єктах.
- Незабаром стало відомо про пожежі, що спалахнули у декількох районах Києва. У КМВА повідомляли про загоряння багатоповерхівки, а також про пожежу у складських приміщеннях.