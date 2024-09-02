Киев атакуют крылатыми ракетами и баллистикой, работает ПВО

Киевская область оказалась в центре ракетного обстрела, совершенного врагом ночью 2 сентября. Киев под утро услышал серию громких взрывов.

Воздушные силы написали о крылатых ракетах и нескольких пусках баллистики в направлении столицы. Местные власти проинформировали о работе ПВО.

Хронология атаки Крылатые ракеты залетели в Украину: где сейчас есть угроза удара

Ракетный обстрел Киева 2 сентября: что сейчас известно

В 4 утра стало известно о взлёте Ту-95 армии России, а через менее часа крылатые ракеты залетели в наше воздушное пространство с северного направления. Практически все они взяли курс на Киевскую область.

После 5 часов утра Киев и область начали слышать звуки взрывов. В 05:19 Киевская ОВА сообщила:

Жители Киевщины! Ракетная атака. Просим всех оставаться в укрытиях. В области работает ПВО.

И традиционно попросила не делать фото и видео наших сил ПВО, сбивания воздушных целей и их падения.

Также в КГВА написали, что в столице работает ПВО.

В то же время жители Киева продолжали слышать серию мощных взрывов, ведь, как писали Воздушные силы, кроме ракет с Ту-95, на Киев враг совершил несколько пусков баллистики.

Крылатые же ракеты также заходили на столицу в несколько волн. Власти сообщили о падении обломков в Святошинском районе.

По состоянию на 05:45 воздушная тревога продолжается по всей Украине. Однако мониторы пишут, что крылатые ракеты закончились – есть только угроза от баллистики.

Обновление на 06:00:

Экстренные службы направляются на вызовы в Голосеевский и Соломенский районы. В Шевченковском районе, предварительно, падение обломков. Медики осматривают одного пострадавшего, написал городской голова Киева Виталий Кличко.

В Голосеевском районе обнаружили обломки ракет. Предварительно, есть повреждения нежилой застройки, добавили в КГВА. Вызовы медиков также есть в Святошинский и Шевченковский районы. Все службы направляются на местах.

Итак, предварительно, как пишут в КГВА, в результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Голосеевском, Святошинском, Днепровском и Шевченковском районах. Предварительно, есть возгорание. Данные о разрушениях и пострадавших уточняются.

Воздушная тревога продолжается. Информация о последствиях атаки еще будет поступать.