Киев атаковали "Шахеды": есть попадание и пожар

Киев ночью 23 июня находится под атакой "Шахедов". Есть попадание обломков БПЛА.

Зафиксирован пожар. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Киева Виталия Кличко.

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Что известно об атаке на Киев

Последствия атаки фиксируют на нескольких локациях в Соломенском районе Киева.

В Соломенском районе, предварительно, попадание обломков в нежилое здание. Экстренные службы направляются на место,

– написал Кличко.

У КГГА добавили, что произошел пожар.

Сейчас известно об одном пострадавшем. Медики его осматривают.

Также местные телеграмм-каналы сообщают, что якобы есть попадание в многоэтажку.

Новые дроны заходят в воздушное пространство столицы. Работает ПВО,

– предупредил начальник КГВА Тимур Ткаченко.