Киев берет кредит во Франции для улучшения водоснабжения: на что пойдут деньги

Киев берет кредит во Франции, чтобы улучшить водоснабжение. В профильном коммунальном предприятии столицы рассказали, как будут использовать средства – почти 70 миллионов евро.

Соответствующий закон о ратификации договора между странами подписал Владимир Зеленский. Документ принял украинский парламент 1 июля.

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На что потратят французские деньги

В рамках договора, французская сторона предоставит украинской, кредит на срок 40 лет включительно с льготным периодом (15 лет). Процентная ставка по кредиту составляет 0,0092% годовых.

Киевводоканал рассказал на какие проекты пойдут средства:

внедрение технологии предупреждения гидроударов на Днепровской и Деснянской водопроводных станциях: технология предупреждения гидроударов обеспечит стабильную работу водопроводного оборудования и минимизирует риски отключения водоснабжения у потребителей из-за аварийной ситуации связанной с гидроударом, а также вторичного загрязнения воды в сети;

внедрение технологии очистки промывных вод на Деснянской водопроводной станции: проект является приоритетным в реализации в рамках предотвращения сброса промывных вод в Днепр. После внедрения технологии очистки промывных вод, полностью прекратится сброс продуктов очистки питьевой воды в Русановский пролив. Реализация проекта также позволит сократить технологический расход воды на 7-10%, и тем самым сэкономить дополнительные средства;

реконструкцию двух водоводов диаметром 1 000 миллиметров от Деснянской водопроводной станции 2-го подъема с системой контроля потерь воды: водоводы относятся к основным магистральным сетям города Киева, которые транспортируют воду из Деснянской водопроводной насосной станции 2-го подъема и снабжают центральную часть города (20-25% населения). Реализация этого мероприятия позволит значительно уменьшить потери питьевой воды и повысить качество предоставления услуг по централизованному водоснабжению.

Не более 70 миллионов евро

Договор предусматривает, что французской стороной предоставляется кредит на сумму, не превышающую 70 миллионов евро. Для реализации проекта правительство Франции предоставляет субкредит Киевводоканалу. Гарантом выполнения обязательств договора выступает Киевский городской совет.