Киев должен ощутить ответ России, – Путин вновь начал угрожать Украине

Диктатор Путин вновь стал угрожать Украине. Он цинично заявил, что Киев "должен почувствовать ответную реакцию России" из-за атак на инфраструктуру.

Об этом кремлевский диктатор заявил в кулуарах так называемого форума объединенных культур.

Что сказал Путин

По словам президента страны-террористки, Украина должна понять, что "провокации не помогут".

Украина должна ощутить на себе ударный ответ России на атаки на инфраструктуру и понять, что провокации и эскалация ситуации ей не помогут,

– заявил Путин.

Он обвинил Украину в постоянных массированных ударах по России и жаловался на "морскую блокаду".

Ответ России на атаки Киева был настолько болезненным, что тот попросил о перемирии,

– цинично заявил Путин.

Фактически, кремлевский лидер отверг мирные переговоры, ответственность за срыв которых возложил на Украину.

По его словам, Россия якобы была готова возобновить переговоры, но Киев хотел "нанести удары по Москве и провести атаку на избирательные участки".

Он заявил, что сейчас все предложения по мирному урегулированию "на столе", но России еще нужно подумать, что в ее интересах.