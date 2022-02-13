Киев, Харьков и другие города под защитой, – у Зеленского рассказали о разговоре с Байденом

13 февраля 2022 , 22:05
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ОП

Владимир Зеленский заявил, что Киев и другие города Украины – под надежной защитой. В то же время, государство понимает риски на фоне российской агрессии и готово им противостоять.

Президент Украины поделился результатами телефонного разговора с Джо Байденом. Это случилось 13 февраля на фоне угрозы нового нападения России на Украину.

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Зеленский заявил, что украинские города в безопасности

Президент Украины заявил, что наше государство понимает "все текущие риски, готово к любому развитию ситуации".

Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства – Харьков и Львов, Днепр и Одесса – в безопасности и под надежной защитой,
 – заверил Зеленский.

Глава государства заверил, что Украина чувствует действенную поддержку, которую оказывают партнеры.

"И рассчитываем, что она, среди прочего, поможет предотвратить распространение панических настроений", – пояснил Владимир Зеленский.

Политик поблагодарил Джо Байдена за поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины. Также заявил, что важно предоставить действенные гарантии безопасности Украине. Наше государство готово "обсуждать их в разных форматах".

Кроме того, во время разговора Владимир Зеленский:

  • с Джо Байденом обсудили санкции в случае эскалации агрессии Россией;
  • подчеркнул, что наше государство выступает исключительно за мирное урегулирование конфликта;
  • отметил важность усилий США в консолидации международной поддержки Украины.

Лидеры государств также обсудили вопросы повышения финансовой и энергетической устойчивости Украины.

Президент Украины поблагодарил лидера США и пригласил его посетить Украину.

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Автор: Діана Квасневська