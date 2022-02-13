Киев, Харьков и другие города под защитой, – у Зеленского рассказали о разговоре с Байденом
Источник:ОП
Владимир Зеленский заявил, что Киев и другие города Украины – под надежной защитой. В то же время, государство понимает риски на фоне российской агрессии и готово им противостоять.
Президент Украины поделился результатами телефонного разговора с Джо Байденом. Это случилось 13 февраля на фоне угрозы нового нападения России на Украину.
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Зеленский заявил, что украинские города в безопасности
Президент Украины заявил, что наше государство понимает "все текущие риски, готово к любому развитию ситуации".
Остановим любую эскалацию в сторону Украины. Столица Украины, Киев, другие города нашего государства – Харьков и Львов, Днепр и Одесса – в безопасности и под надежной защитой,
– заверил Зеленский.
Глава государства заверил, что Украина чувствует действенную поддержку, которую оказывают партнеры.
"И рассчитываем, что она, среди прочего, поможет предотвратить распространение панических настроений", – пояснил Владимир Зеленский.
Политик поблагодарил Джо Байдена за поддержку со стороны США суверенитета и территориальной целостности Украины. Также заявил, что важно предоставить действенные гарантии безопасности Украине. Наше государство готово "обсуждать их в разных форматах".
Кроме того, во время разговора Владимир Зеленский:
- с Джо Байденом обсудили санкции в случае эскалации агрессии Россией;
- подчеркнул, что наше государство выступает исключительно за мирное урегулирование конфликта;
- отметил важность усилий США в консолидации международной поддержки Украины.
Лидеры государств также обсудили вопросы повышения финансовой и энергетической устойчивости Украины.
Президент Украины поблагодарил лидера США и пригласил его посетить Украину.
Коротко о разговоре Зеленского и Байдена
- Владимир Зеленский и Джо Байден 13 февраля провели телефонный разговор. Политики говорили более часа.
- По результатам переговоров Джо Байден заявил, что в разговоре подтвердил приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. В Белом доме заявили, что США вместе со своими союзниками и партнерами дадут ответ быстро и решительно на любую дальнейшую российскую агрессию против Украины.
- Более того, Владимир Зеленский пригласил Джо Байдена посетить Украину. Президент Украины убежден, что приезд лидера Соединенных Штатов в Киев в ближайшие дни "является решающим для стабилизации ситуации, будет мощным сигналом и будет способствовать деэскалации".
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