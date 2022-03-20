Киев готов обороняться, – Кличко о ситуации в столице

Столица Украины готовится дать отпор врагу в случае нападения.

ВСУ удалось уничтожить врага вблизи Киева и сделать невозможным нападение на столицу в ближайшее время. Впрочем, город продолжает готовиться к обороне, чтобы не быть застигнутыми врасплох в случае опасности.

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Киев готов обороняться

Мэр столицы Виталий Кличко рассказал, что Киев продолжает жить в условиях военного времени и готов к обороне. Блок-посты и военные в полной боевой готовности, активно работает гуманитарный штаб.

Все предприятия критической инфраструктуры и системы жизнеобеспечения города работают. Особую благодарность Кличко выразил коммунальщикам, которые активно работают несмотря на все риски и опасность.

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