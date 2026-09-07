Об этом сообщили в КГГА.

Что известно о подготовке Киева к зиме?

Киевская городская государственная администрация рассказала о мерах, разработанных на случай отключений электроэнергии и других чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть в результате российских атак на критически важную инфраструктуру.

В столице создают запасы продуктов питания и питьевой воды. В первую очередь город готовится оказывать помощь малообеспеченным киевлянам и людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.