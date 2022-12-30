Киев и область атакуют дроны-беспилотники: работает ПВО

Киевщина снова оказалась под атакой вражеских дронов. Украинская противовоздушная оборона успешно работает над небом в столице и области.

Воздушную тревогу в столице объявили после двух часов ночи. Впоследствии в городе услышали взрывы.

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Об этом ночью 30 декабря сообщили в Киевской городской военной администрации. Указали, что работает ПВО.

Киев! Работает ПВО! Сохраняйте спокойствие! До отбоя воздушной тревоги находитесь в укрытиях!, – написали в администрации.

Отметим, что воздушную тревогу сначала объявили в Киевской области в 1:56. Впоследствии сирены прозвучали в столице. Председатель Киевской ОВА Алексей Кулеба призвал не фиксировать работу военных.

Повторные взрывы в Киеве прогремели в 3:18. В 3:29 глава ОВА сообщил, что противовоздушная оборона работает и в Киевской области. Он подчеркнул, что тревога продолжается и призвал оставаться в укрытиях отбоя.

Где еще звучали взрывы

Общественное сообщило, что в Черкасской области, примерно в 1:40, прогремели взрывы. Опасность из воздуха в регионе объявили в 00:57. Отбой воздушной тревоги раздался в 2:46.

Тревогу накануне объявляли также в Кировоградской области. Она продолжалась с 00:44 до 02:47.

В настоящее время опасность обстрелов находится в Никопольской общине Днепропетровской области. Она началась 29 декабря в 18.05. Кроме того, воздушная тревога с 11 декабря продолжается в Крыму и с 4 апреля в Луганской области

Защитники уничтожают вражеские дроны

В воздушном командовании "Восход" 30 декабря сообщили, что ликвидировали 10 ударных российских беспилотников. Это произошло ночью.

"Ночью авиацией и зенитными ракетными подразделениями ПВК "Восток" во взаимодействии с противовоздушной обороной Сухопутных войск уничтожено 9 БПЛА шахидов и 1 "Марли" в Днепропетровской и Запорожской областях", – рассказали военные.

Последствия обстрела Киевщины 29 декабря

Вчера враг в Киевской области пытался разрушить объекты критической инфраструктуры. Силам ПВО удалось отразить ракетные удары.

"Имеем 10 поврежденных частных домов в Бучанском районе, один – в Вышгородском. Также в Фастовском районе обломками повреждено одно медицинское учреждение", – сказал Алексей Кулеба.