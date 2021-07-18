Грозы и шквальный ветер: на Киев и Карпаты снова движется непогода

Синоптики предупредили, что в двух регионах Украины ожидается ухудшение погодных условий. Кроме града и гроз, ожидают шквальные порывы ветра.

Непогоду следует ожидать в Киеве и области, а также в Карпатах. Она будет бушевать в регионах 18 – 19 июля.

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По данным синоптиков, днем 18 июля на Киевщине начнется дождь с грозой и шквальным ветром 15 – 20 метров в секунду. Спасатели уже объявили первый уровень опасности, желтый.

А 19 июля непогода плавно сдвинется на Запад. Большое количество осадков следует ожидать в Карпатах, а также в северных, западных и части центральной Украины.



Где ждать непогоду 19 июля / Фото Укргидрометцентра

Заметим, что вечером 17 июля в столице начался сильный ветер, а впоследствии – дождь. Ветер клонил даже большие деревья и срывал покров на летних террасах. Жители города прятались от ливня в помещениях. К сожалению, в селах Гавриловна и Сухолучье Киевской области непогода унесла жизни двух человек.