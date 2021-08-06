Революционные идеи, – Кулеба рассказала, как Киев может позаимствовать опыт Лондона в озеленении

Для того чтобы больше озеленить столицу, можно использовать опыт Лондона. Новые современные практики помогут Киеву сохранить биоразнообразие.

Об этом в программе "Перекрестный допрос" с Екатериной Соляр на 24 канале отметила руководитель общественной организации "Город-сад" Евгения Кулеба. Речь идет о так называемом London Park.

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О каком опыте говорится

По словам активистки, по заимствованию лондонского опыта активно проводят переговоры.

Там очень революционные идеи,

– подчеркнула Кулеба.

Она пояснила, что соответствующие идеи заключаются в:

стимулировании развития биоразнообразия в существующих парках, сохранение и развитие флоры и фауны;

создание зеленых коридоров, когда весь город будет пронизан коридорами с деревьями, клумбами, которые будут абсорбировать чрезмерные осадки, возникающие из-за глобальных изменений климата.

Кулеба: Надо работать над концепцией "мостика-губки"

В апреле Украина установила рекорд по озеленению планеты, посадив за сутки 5,5 миллиона деревьев.

"Моя миссия – максимально говорить о том, что застраивать зеленые зоны нельзя. Нужно развивать, работать над концепцией "города-губки", когда город абсорбирует все осадки и создает тень, чтобы люди нормально передвигались", – отметила депутат.

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