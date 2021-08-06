Про це у програмі "Перехресний допит" з Катериною Соляр на 24 каналі відзначила керівниця громадської організації "Місто-сад" Євгенія Кулеба. Мовиться про так званий London Park.
Варто прочитати Київ втрачає обличчя, – інтерв'ю Євгенії Кулеби про скандальні забудови та якість води в столиці
Про який досвід мовиться
За словами активістки, щодо запозичення лондонського досвіду активно проводять переговори.
Там дуже революційні ідеї,
– наголосила Кулеба.
Вона пояснила, що відповідні ідеї полягають у:
- стимулюванні розвитку біорізноманіття в існуючих парках, збереження і розвиток флори та фауни;
- створення зелених коридорів, коли все місто буде пронизане коридорами з деревами, клумбами, які абсорбуватимуть надмірні опади, що виникають через глобальні зміни клімату.
Кулеба: Треба працювати над концепцією "містка-губки"
"Моя місія – максимально говорити про те, що забудовувати зелені зони не можна. Потрібно розвивати, працювати над концепцією "міста-губки", коли місто абсорбує всі опади і створює тінь, щоб люди нормально пересувалися", – відзначила депутатка.
Повне інтерв'ю з Євгенією Кулебою: дивіться відео