Как отметил мэр Виталий Кличко, на улицы Киева выехала спецтехника. Она будет расчищать снег и попытаться делать дороги максимально безопасными для передвижения.

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Дороги посыпают реагентами

Как отметил Кличко, синоптики прогнозируют в ночь на 11 января мощный снегопад. Кроме того, предполагается понижение температуры. Поэтому на улицы выехали дорожники, чтобы обрабатывать дорожное полотно средствами против гололеда.

По словам городского головы, над очищением дорог, мостов и тротуаров будут работать 227 единиц спецтехники.

Обращаюсь к водителям воздержаться от поездок на авто во время ненастья и быть осторожными и внимательными на дорогах. И не паркуйте авто там, где они будут мешать работе снегоуборочной техники. В частности – вдоль дорог и проездов,

– призвал Кличко.

Погода также повлияла на отключение электроэнергии. Следует понимать, что возросло потребление света, поэтому в столице возможные отключения не только в серых зонах графика, но и светло-серых. Об этом заявили в YASNO.

Это сложно принять после длительного времени без отключений, но такова наша новая реальность сейчас. Генерация не увеличится, а потребление растет. Тот же дефицит становится больше,

– заметил он.



Как правильно пользоваться электроприборами / Инфографика 24 Канала

Так что призываем вас быть осторожными не только на дороге 11 января, но и ответственно пользоваться электроприборами. Не перегружайте сеть, чтобы не производить аварийные отключения света.