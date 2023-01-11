Як зазначив міський голова Віталій Кличко, на вулиці Києва виїхала спецтехніка. Вона розчищатиме сніг і намагатиметься робити дороги максимально безпечними для пересування.

Читайте також В Україну прийшли морози: у BBC проаналізували, як це вплине на війну

Дороги посипають реагентами

Як зазначив Кличко, синоптики прогнозують у ніч проти 11 січня потужний снігопад. Крім того, передбачається зниження температури. Тож на вулиці виїхали дорожники, щоб обробляти дорожнє полотно засобами проти ожеледі.

За словами міського голови, над очищенням доріг, мостів і тротуарів працюватимуть 227 одиниць спецтехніки.

Звертаюся до водіїв утриматись від поїздок на авто під час негоди та бути обережними й уважними на дорогах. І не паркуйте автівки там, де вони заважатимуть роботі снігоприбиральної техніки. Зокрема – вздовж доріг і проїздів,

– закликав Кличко.

Погода також вплинула на відключення електроенергії. Слід розуміти, що зросло споживання світла, тож у столиці можливі відключення не лише у сірих зонах графіка, а й світло-сірих. На цьому наголосили у YASNO.

Це складно прийняти після тривалого часу без відключень, але така наша нова реальність зараз. Генерація не збільшиться, а споживання росте. То той самий дефіцит стає більшим,

– зауважив він.



Як правильно користуватися електроприладами / Інфографіка 24 Каналу

Тож закликаємо вас бути обережними не лише на дорозі 11 січня, а й відповідально користуватися електроприладами. Не перевантажуйте мережу, щоб не спричиняти аварійні відключення світла.