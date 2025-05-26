Киев находится под атакой "Шахедов", там слышны взрывы

Россия продолжает ежедневный террор украинской столицы. В ночь на 26 апреля снова появились сообщения о взрывах в Киеве.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КМВА.

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Российские дроны терроризируют Киев 26 мая

Так, в 00:44 в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных БПЛА. Вскоре в городе были слышны громкие звуки.

Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги,

– написали в КГВА.

Вскоре городской голова Киева Виталий Кличко уточнил, что на левом берегу столицы работают силы ПВО по вражеским БпЛА.

В 01:02 в КГВА предупредили, что вражеские ударные дроны приближаются к воздушному пространству столицы. Там отметили, что по российским БпЛА будут работать расчеты ПВО.

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Заметим, сейчас от российской атаки страдают и другие регионы Украины. В частности, ночью в Харькове прогремела серия взрывов. Местные власти сообщили, что информация о пострадавших и последствия попадания уточняется.