Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на КМВА.

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Російські дрони тероризують Київ 26 травня

Так, о 00:44 у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА. Невдовзі у місті було чутно гучні звуки.

Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги,

– написали у КМВА.

Невдовзі міський голова Києва Віталій Кличко уточнив, що на лівому березі столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА.

О 01:02 у КМВА попередили, що ворожі ударні дрони наближаються до повітряного простору столиці. Там зазначили, що по російських БпЛА працюватимуть розрахунки ППО.

Оперативно про тривоги, загрози від ударних БпЛА та інші небезпеки для усіх областей України читайте у нашому телеграмі.

Зауважимо, нині від російської атаки потерпають й інші регіони України. Зокрема, вночі у Харкові пролунала серія вибухів. Місцева влада повідомила, що інформація про постраждалих та наслідки влучання уточнюється.