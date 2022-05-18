Он подчеркнул, что каждый. кто когда-либо боролся за независимость Украины и Киева в частности, остаются настоящими героями, заслуживающими вечную славу, сообщает 24 канал.

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Киев – столица независимого государства

В ночном обращении Зеленский рассказал, что 17 мая украинцы простились с первым Президентом Украины Леонидом Макаровичем Кравчуком.

Церемония прошла в Киеве. В Киеве, который останется украинским. Столицей независимого государства. С 1991 и навсегда. Вечная слава всем, кто встал на защиту Украины,

– подчеркнул главнокомандующий Украиной.

В то же время он рассказал, что наша страна предпринимает новые евроинтеграционные шаги, а украинская заявка на получение статуса кандидата на вступление в ЕС уже обсуждается на уровне мировых лидеров.

Ночное обращение Зеленского за 17 мая: смотрите видео

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко считает, что героизм защитников Киева заставил российских оккупантов понять, что завоевать всю Украину не удастся. Он отметил, что большинство защитников Киева не считают себя героями, поскольку они делали то, что считали нужным.

В Киеве простились с Кравчуком: коротко

10 мая в СМИ появилась информация о смерти первого украинского президента Леонида Кравчука. Впоследствии известие подтвердила и Верховная Рада.

17 мая в Киеве прошла церемония прощания. Похороны Кравчука начались в 11:00 в Украинском доме по улице Крещатик, 2. Гроб с первым президентом Украины заносили военные.

Попрощаться с первым президентом пришла семья Зеленских. Они возложили цветы к гробу, но с журналистами не общались.

Впоследствии в своем телеграм-канале президент написал, что Леонид Макарович был тем человеком, к которому можно было обратиться за мудрым советом.

Церемонию прощания посетили другие экс-президенты Украины – Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Провести в последний путь Кравчука пришли также Виталий Кличко, Александр Мороз, Александр Ткаченко, братья Суркисы.

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