Він наголосив, що кожен, хто коли-небудь боровся за незалежність України та Києва зокрема, залишаються справжніми героями, які заслуговують на вічну славу, повідомляє 24 канал.
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Київ – столиця незалежної держави
У нічному зверненні Зеленський розповів, що 17 травня українці попрощалися із першим президентом України Леонідом Макаровичем Кравчуком, який очолив країну після Всеукраїнського референдуму 1991 року щодо проголошення незалежності. Тоді прагнення жити у вільній державі підтримали 90,32% учасників референдуму.
Церемонія прощання із Кравчуком відбулась в Києві.
В Києві, який залишиться українським. Столицею незалежної держави. Від 1991-го і назавжди. Вічна слава усім, хто став на захист України,
– підкреслив головнокомандувач України.
Водночас він розповів, що наша країна здійснює нові євроінтеграційні кроки, а українська заявки на отримання статусу кандидата на вступ в ЄС вже обговорюється на рівні світових лідерів.
У Києві попрощалися із Кравчуком: коротко
- 10 травня у ЗМІ з'явилась інформація про смерть першого українського президента Леоніда Кравчука. Згодом звістку підтвердила і Верховна Рада.
- 17 травня у Києві відбулася церемонія прощання. Похорони Кравчука розпочалась об 11:00 в Українському домі, що на вулиці Хрещатик, 2. Труну з першим президентом України заносили військові.
- Попрощатися з першим президентом прийшла сім'я Зеленських. Вони поклали квіти до труни, але із журналістами не спілкувалися.
- Згодом у своєму телеграм-каналі президент написав, що Леонід Макарович був тією людиною, до якої можна було звернутися за мудрою порадою.
- Церемонію прощання відвідали й інші експрезиденти України – Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.
- Провести в останню путь Кравчука прийшли також Віталій Кличко, Олександр Мороз, Олександр Ткаченко, брати Суркіси.
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