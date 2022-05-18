Він наголосив, що кожен, хто коли-небудь боровся за незалежність України та Києва зокрема, залишаються справжніми героями, які заслуговують на вічну славу, повідомляє 24 канал.

До теми У Києві попрощалися з Леонідом Кравчуком: фото та відео церемонії похорону

Київ – столиця незалежної держави

У нічному зверненні Зеленський розповів, що 17 травня українці попрощалися із першим президентом України Леонідом Макаровичем Кравчуком, який очолив країну після Всеукраїнського референдуму 1991 року щодо проголошення незалежності. Тоді прагнення жити у вільній державі підтримали 90,32% учасників референдуму.

Церемонія прощання із Кравчуком відбулась в Києві.

В Києві, який залишиться українським. Столицею незалежної держави. Від 1991-го і назавжди. Вічна слава усім, хто став на захист України,

– підкреслив головнокомандувач України.

Водночас він розповів, що наша країна здійснює нові євроінтеграційні кроки, а українська заявки на отримання статусу кандидата на вступ в ЄС вже обговорюється на рівні світових лідерів.

Нічне звернення Зеленського за 17 травня: дивіться відео

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко вважає, що героїзм оборонців Києва змусив російських окупантів зрозуміти, що завоювати всю Україну не вдасться. Він зазначив, що більшість захисників Києва не вважають себе героями, оскільки вони робили те, що вважали за потрібне.

У Києві попрощалися із Кравчуком: коротко

10 травня у ЗМІ з'явилась інформація про смерть першого українського президента Леоніда Кравчука. Згодом звістку підтвердила і Верховна Рада.

17 травня у Києві відбулася церемонія прощання. Похорони Кравчука розпочалась об 11:00 в Українському домі, що на вулиці Хрещатик, 2. Труну з першим президентом України заносили військові.

Попрощатися з першим президентом прийшла сім'я Зеленських. Вони поклали квіти до труни, але із журналістами не спілкувалися.

Згодом у своєму телеграм-каналі президент написав, що Леонід Макарович був тією людиною, до якої можна було звернутися за мудрою порадою.

Церемонію прощання відвідали й інші експрезиденти України – Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко.

Провести в останню путь Кравчука прийшли також Віталій Кличко, Олександр Мороз, Олександр Ткаченко, брати Суркіси.

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