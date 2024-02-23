Киев окажет Кишиневу помощь, если она будет нужна, – посол Украины

В случае эскалации ситуации в Приднестровье Украина окажет Молдове помощь, если Кишинев попросит о ней.

Об этом сообщил посол Украины в Молдове Марко Шевченко. Он отметил, что Украина серьезно воспринимает проблему оккупированного Приднестровья. Более того, учитывая тот факт, что там действуют российские военные и российские спецслужбы.

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Посол считает, что непосредственной угрозы для Украины с территории региона пока нет.

В то же время Марко Шевченко отметил, что в случае обострения ситуации и официального обращения Кишинева – Украина готова будет оказать помощь.

Украинские чиновники неоднократно говорили, что если со стороны властей Республики Молдова будет официальный запрос о поддержке или помощи – Украина точно предоставит ее,

– сказал Марко Шевченко.

Относительно способа, в который она будет предоставлена, он уточнил, что это будет обсуждено позже и будет зависеть от серьезности ситуации.

Поэтому он еще раз подчеркнул, что в случае, если чиновники Молдовы будут считать, что существует угроза для безопасности или стабильности, они могут обратиться к Украине.

"И эта помощь будет предоставлена, насколько это позволят обстоятельства", – добавил дипломат.

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