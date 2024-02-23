Киев окажет Кишиневу помощь, если она будет нужна, – посол Украины
Источник:Deschide
В случае эскалации ситуации в Приднестровье Украина окажет Молдове помощь, если Кишинев попросит о ней.
Об этом сообщил посол Украины в Молдове Марко Шевченко. Он отметил, что Украина серьезно воспринимает проблему оккупированного Приднестровья. Более того, учитывая тот факт, что там действуют российские военные и российские спецслужбы.
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Посол считает, что непосредственной угрозы для Украины с территории региона пока нет.
В то же время Марко Шевченко отметил, что в случае обострения ситуации и официального обращения Кишинева – Украина готова будет оказать помощь.
Украинские чиновники неоднократно говорили, что если со стороны властей Республики Молдова будет официальный запрос о поддержке или помощи – Украина точно предоставит ее,
– сказал Марко Шевченко.
Относительно способа, в который она будет предоставлена, он уточнил, что это будет обсуждено позже и будет зависеть от серьезности ситуации.
Поэтому он еще раз подчеркнул, что в случае, если чиновники Молдовы будут считать, что существует угроза для безопасности или стабильности, они могут обратиться к Украине.
"И эта помощь будет предоставлена, насколько это позволят обстоятельства", – добавил дипломат.
Что известно о ситуации в Приднестровье
- Молдавские СМИ сообщили, что 28 февраля депутаты Приднестровья готовятся обратиться к Путину с просьбой "присоединить ПМР в состав России".
- В то же время представитель ГУР МО Андрей Юсов в комментарии 24 Каналу не подтвердил информацию об "обращении" к Путину о присоединении ПМР.
- В то же время источники УП сообщили, что это часть внутреннего политического молдавского процесса. В частности, таким образом приднестровская "власть" оказывает давление на Кишинев из экономических интересов.
- В ОК "Юг" сообщили, что на сегодня, 23 февраля, украинские военные не наблюдают бурной активности на территории непризнанного Приднестровья.