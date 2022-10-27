Где в Киеве не будет света: список адресов и график на 27 октября

27 октября в Киеве начались стабилизационные отключения света. Они продлятся не более 4 часов.

Отключение электроэнергии будет продолжаться в течение недели. В ДТЭК Киевские электросети опубликовали график адресов.

Обратите внимание Аварийные отключения света в Закарпатье: опубликовали очереди графиков

Где в Киеве не будет света

Так, в столице отключения света начались в 5:38. Полный упрощенный график адресов, где не будет электроэнергии, можно посмотреть по ссылке.

Все потребители электроэнергии Киева разделены на 3 группы. Каждая будет отключаться в указанный промежуток времени. Вам не нужно искать адрес в списке, достаточно просто ввести его в строку поиска и увидеть время потенциального отключения электроэнергии в течение дня и недели.

Отключения света длятся не более 4 часов. Однако в отдельных случаях из-за масштабности повреждений энергосистемы электроснабжения может отсутствовать более длительное время. Следите за обновлениями.

Возможна небольшая погрешность во времени в пределах 30-40 минут для переподключения электроснабжения между группами.

Кроме того, случаются аварии на распределительных сетях по разным причинам (перегрузки, повреждения посторонними лицами и т.п.), из-за которых вы можете быть без света. Если у вас после отключения по графику не появилось света – сообщайте об этом через каналы коммуникации: Viber и Telegram бот, через страницы в соцсетях Facebook.

Напомним, что в "Укрэнерго" пообещали разработать справедливые графики принудительного ограничения потребления более удобными для потребителей.

Как сообщал председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, в настоящее время в энергосистеме все еще наблюдается дефицит мощности. Именно поэтому "Укрэнерго" вынуждено вводить графики аварийных отключений потребителей.

Напомним, что больше всего электричество 21 октября экономили в Киеве и области, а 24 октября - в Хмельницкой области и Волыни. Заметим, что контролируемое потребление электроэнергии – это как донат для ВСУ, тоже приближающий Украину к победе.

Кстати, журналисты 24 канала выясняли, может ли свет исчезнуть на несколько дней или даже месяцев. Известно, что в результате ракетных обстрелов повреждено около 40% энергосистемы.

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