В Киеве – экстренные отключения света: предыдущие графики уже неактуальны

28 октября в Киеве продолжаются экстренные отключения света. Они начались с 8:25 утра.

Из-за значительных повреждений и дисбаланса в энергосистеме возможно применение более длительных отключений электроснабжения. Об этом сообщили в ДТЭК Киевские электросети.

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В Киеве начались экстренные отключения света

Как отметили в ведомстве, ситуация в энергосистеме напряженная. Потому киевлян просят поддержать энергетиков в борьбе на энергофронте.

Для этого нужно потреблять электроэнергию умеренно – включать энергоемкие приборы поочередно, максимально снизить потребление электроэнергии с 6:00 до 11:00 и вечером с 17:00 до 23:00. Бизнес клиентов просят ограничить использование наружного освещения фасадов офисов, ресторанов, торговых центров.

Из-за ночной атаки 27 октября из строя вышел ряд критически важных энергетических объектов. В Киеве и области возник дефицит мощности в размере 30% потребления,

– рассказали в ДТЭК.

Чтобы не допустить полного обесточивания столицы и центральных регионов Украины, Укрэнерго вынуждена вводить беспрецедентные экстренные ограничения электроснабжения.

Графики стабилизационных отключений, которые составлены накануне, больше не актуальны. К сожалению, в ближайшие дни сохраняется высокая возможность применения более жестких и продолжительных отключений электроснабжения.

Если у вас после отмены стабилизационного отключения не появился свет – сообщайте об этом через каналы коммуникации Viber или Telegram бот. Вводите "ДТЭК Киевские электросети" или переходите по ссылке.

"Укрэнерго" отменил отключение света в Киевской области

"Укрэнерго" отменил экстренные отключения света в Киевской области, которые были введены в результате российской атаки на энергетический объект.

Сейчас свет вернули всем потребителям в Киеве, где применялись экстренные отключения света.

"С 00:45 28 октября все дома жителей Киевской области со светом", – отметили в компании.

Отключение света в Украине: последние новости

Журналисты 24 канала выясняли, может ли свет исчезнуть на недели или даже месяца.

выясняли, может ли свет исчезнуть на недели или даже месяца. На сегодня более жесткие ограничения в подаче электроэнергии применяют в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях.

Отключения электроэнергии в этих регионах могут быть длиннее, чем 4 часа. Но энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать систему.

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