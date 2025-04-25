Столичная община передала на фронт помощь – 2500 дронов, установки управления и РЭБ, – Кличко

Община Киева передала бойцам двух бригад большую партию беспилотников, оборудование и десятки систем РЭБ.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, информирует 24 Канал.

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Община столицы продолжает помогать военным. Бойцам 25-й бригады Нацгвардии Украины передал на фронт 500 цифровых зенитных FPV-дронов и 8 установок управления к ним, которые помогут военным сбивать воздушные цели. А также на фронт отправились несколько десятков систем РЭБ. 241 бригада Теробороны Киева получила 2 000 мультироторных систем (FPV-дронов),

– сообщил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что с начала года 25 бригаде НГУ из бюджета Киева выделено 30 миллионов гривен, а 241 бригаде ТрО – 200 миллионов гривен.

Столичная община передала на фронт помощь / Фото из телеграма Виталия Кличко

Община Киева и в дальнейшем будет помогать защитникам, заверил Виталий Кличко.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Киев выделил на поддержку военных наибольшую сумму среди всех регионов – 10 миллиардов гривен. А в этом году – уже более 5,5 миллиарда гривен.