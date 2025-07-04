Укр Рус
24 Канал Новости Украины В Киеве два дня будут грозы, град и шквалы: объявлен І уровень опасности
4 июля, 10:25
2

В Киеве два дня будут грозы, град и шквалы: объявлен І уровень опасности

Дмитрий Усик
Основні тези
  • В Киеве и области в течение двух суток ожидаются грозы, град и шквалы ветра.
  • Объявлен І уровень опасности, желтый, с содержанием опасных явлений до 05 июля.

Синоптики предупредили о непогоде в Киеве и области, которая будет удерживаться в течение двух суток. Столицу охватят грозы, град и шквалы ветра.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Где будет сильная жара: ждать ли +40 и больше уже в ближайшие дни

В Киеве опасные метеорологические явления

Так, во второй половине дня 04 июля с удержанием ночью 05 июля в Киеве и столице будут грозы, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Объявлен І уровень опасности, желтый.

Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,
– предупреждают синоптики.

При этом в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью по области будет достигать +15...+20, а днем будет колебаться в пределах +28...+33.
В Киеве ночью ожидается +18...+20, днем отметки достигнут +30...+32.