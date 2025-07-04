В Киеве два дня будут грозы, град и шквалы: объявлен І уровень опасности
- В Киеве и области в течение двух суток ожидаются грозы, град и шквалы ветра.
- Объявлен І уровень опасности, желтый, с содержанием опасных явлений до 05 июля.
Синоптики предупредили о непогоде в Киеве и области, которая будет удерживаться в течение двух суток. Столицу охватят грозы, град и шквалы ветра.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
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В Киеве опасные метеорологические явления
Так, во второй половине дня 04 июля с удержанием ночью 05 июля в Киеве и столице будут грозы, местами град и шквалы 15 – 20 метров в секунду. Объявлен І уровень опасности, желтый.
Погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта,
– предупреждают синоптики.
При этом в регионе ожидается переменная облачность. Ночью без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5 – 10 метров в секунду.