Киев получил 12 реанимобилей и 8 пожарных автомобилей из Германии, – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко поблагодарил партнеров из Мюнхена и других городов Германии за переданную технику. Город получил 12 реанимобилей, 8 пожарно-спасательных автомобилей и другое снаряжение.

О полученной помощи столичный городской голова рассказал в своих соцсетях. Техника будет работать не только в Киеве, но и в освобожденных от россиян пригородах.

Интересно Кличко объяснил, почему станцию ​​метро "Минская" следует переименовать

"Сегодня передал КО "Киевмедспецтранс" 12 реанимобилей с самым современным оборудованием, которые по моей просьбе подарил нам Мюнхен – наш город-побратим. Также разные города Германии передали Киеву 8 пожарно-спасательных автомобилей и необходимое снаряжение. В частности, мы получили авто с пожарными лестницами, автоцистерну, гидравлические инструменты и оборудование для расчистки завалов и спасения людей, генераторы, гидроножницы, электроинструмент и специальную защитную одежду для пожарных-спасателей. Спасибо нашим немецким партнерам и друзьям за помощь Киеву и Украине", – сообщил Кличко.

Мэр Киева отметил, что новая техника используется в освобожденных пригородах столицы.

И сегодня город передал все это подразделениям Главного управления ГСЧС Украины в Киеве. Кареты скорой, пожарно-спасательная техника сегодня очень нужны городу. Они ведь работают не только в столице, но и помогают в пригородах. В Буче, Ирпене, Гостомеле, Бородянке,

– подытожил Кличко.

Скорые и пожарные, полученные Киевом от партнеров: смотрите видео