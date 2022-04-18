Про отриману допомогу столичний міський голова розповів у своїх соцмережах. Техніка працюватиме не лише в Києві, а й у звільнених від росіян передмістях.

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"Сьогодні передав КО "Київмедспецтранс" 12 реанімобілів із найсучаснішим обладнанням, які на моє прохання подарував нам Мюнхен – наше місто-побратим. Також різні міста Німеччини передали Києву 8 пожежно-рятувальних автомобілів та необхідне спорядження. Зокрема, ми отримали авто з пожежними драбинами, автоцистерну, гідравлічні інструменти та обладнання для розчистки завалів і порятунку людей, генератори, гідроножиці, електроінструмент і спеціальний захисний одяг для пожежних-рятувальників. Дякую нашим німецьким партнерам та друзям за допомогу Києву та Україні", – повідомив Кличко.



Мер Києва зазначив, що нова техніка використовується у звільнених передмістях столиці.

І сьогодні місто передало все це підрозділам Головного управління ДСНС України в місті Києві. Карети швидкої, пожежно-рятувальна техніка сьогодні дуже потрібні місту. Адже вони працюють не тільки в столиці, а й допомагають в передмістях. У Бучі, Ірпені, Гостомелі, Бородянці,

– підсумував Кличко.

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