Киев получил дополнительные системы Starlink

В Киев прибыли устройства глобальной спутниковой системы Starlink. Они будут использоваться для обеспечения работы критической инфраструктуры города и обороны столицы.

О том, что системы Starlink уже в Киеве, в сети сообщил городской голова столицы Виталий Кличко. Он также опубликовал фото с ними.

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Киев получил системы Starlink

Устройства глобальной спутниковой системы Starlink уже в Киеве. Два предоставило Минцифры. О 10 мы с Владимиром (братом Виталия Кличко – 24 канал) договорились с международными партнерами и друзьями,

– сообщил мэр Киева.

Он добавил, что Statlink будет работать для помощи в обеспечении работы критической инфраструктуры города и обороны столицы.

Кстати, первую партию оборудования от Илона Маска для спутникового интернета Starlink Украина получила 1 марта.

Что такое Starlink Это система беспроводной спутниковой связи, которая обеспечивает доступ к широкополосному интернет-подключению. Интернет обеспечивает созвездие спутников на низкой околоземной орбите и наземные терминалы, выполняющие роль приемников сигнала.

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