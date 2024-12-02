Киев отправил в Кривой Рог помощь, чтобы восстановить отопление в городе, – Кличко

Столица направила специалистов и технику в Кривой Рог, где до сих пор отсутствует теплоснабжение.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на мэра Киева Виталия Кличко.

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Община столицы помогает Кривому Рогу, где возник кризис с теплоснабжением. Отправляем в Кривой Рог ремонтные бригады. В город отправятся более 20 работников "Киевтеплоэнерго" и 6 единиц спецтехники предприятия,

– сообщил Виталий Кличко.

Мэр столицы также отметил важность помощи на уровне общин.

"Нужно объединять усилия и помогать тем, кому сегодня сложнее всего", – отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге в этом году до сих пор не начался отопительный сезон. Без тепла остались более 100 тысяч человек.