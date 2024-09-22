Киев попал в пятерку лидеров среди самого грязного воздуха в мире

Киев по состоянию на 22 сентября 2024 года оказался в пятерке лидеров среди самого грязного воздуха в мире. Столица Украины занимает 5 место.

Опережает Киев, по данным сервиса IQair, по состоянию на 8:34 22 сентября только пакистанский Лахор, индийское Дели, а также Индонезия и Узбекистан.

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Что известно о качестве воздуха в Киеве

По состоянию на 8:34 22 сентября Киев был на 5 строчке рейтинга самых загрязненных крупных городов. Тогда столица более чем в 8,4 раза превышала норму уровня вредных веществ.



Загрязненный воздух в столице по состоянию на утро 22 сентября / скриншот

Сервис показал, что концентрация PM2,5 в Киеве в 6 раз превышала годовое нормативное значение качества воздуха ВОЗ. Кстати, PM2,5 – это концентрация взвешенных твердых микрочастиц и мелких капель жидкости, содержащихся в воздухе.

Основные источники загрязнителя – это предприятия с котлами и печами на угле и мазуте, теплоэлектростанции, машины, нефтепереработки, лесные пожары, пыль от дорог и строительства.

Стоит заметить, что качество воздуха в столицах стран обновляется в реальном времени. Поэтому по состоянию на 9:37 Киев уже оказался на 8 месте в рейтинге.



Загрязненный воздух в Киеве 22 сентября 2024 года / скриншот

Вечером 21 сентября Киевская городская государственная администрация рассказала, что в Киеве едкий и неприятный запах в воздухе из-за повышения концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятная причина – пожары в экосистеме Киевской области.

Людей призвали:

- закрыть окна;

- ограничить пребывание на улице;

- пить много воды;

- если есть очиститель воздуха, то включить его на максимум.