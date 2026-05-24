"Это шок": Россия повредила студию немецких медиа в Киеве во время массированной атаки

Во время массированного российского обстрела Киева была частично разрушена студия немецкого телерадиоконсорциума ARD. В момент удара сотрудников в помещении не было, но здание получило серьезные повреждения.

Здание подверглось частичному разрушению в результате взрывной волны во время атаки дронов и ракет. Об этом пишет Tagesschau.

Что известно о повреждении студии немецких медийщиков?

В результате массированного российского обстрела Киева повреждения получил офис немецких медиа – телерадиоконсорциума ARD и Deutsche Welle. Он расположен в центральной части столицы и пострадали от взрывных волн во время атаки дронов и ракет.

Студия ARD подверглась частичным разрушениям: взрывная волна выбила окна и вызвала повреждения конструкций здания. На момент удара в помещении не было сотрудников, поэтому обошлось без пострадавших. После инцидента команда продолжает работу, используя альтернативные технические решения и другие локации для эфиров.

Директор киевской студии ARD Василий Голод прокомментировал инцидент, назвав увиденное "шоком" из-за масштабов разрушений. Он отметил, что взрывная волна вырвала оконные рамы, уничтожила оборудование и засыпала помещение осколками стекла.

По его словам, российские авиаудары уже длительное время являются частью жестокой реальности в Украине, которая приводит к гибели гражданских, разрушения больниц, школ и других объектов, в том числе и редакций средств массовой информации.

Известно, что и редакция Deutsche Welle также пострадала от российского террора. Руководитель киевского бюро DW Николай Бердник отметил, что несмотря на постоянные российские атаки мотивация журналистов остается несокрушимой, и они продолжают освещать события в Украине даже в условиях опасности. Интендантка DW Барбара Массинг отметила, что новость о повреждении офиса стала очередным напоминанием о сложных условиях работы медиа во время войны.



Повреждение офиса редакции Deutsche Welle / Фото с фейсбук-страницы издания

Справочно. Deutsche Welle входит в немецкий телерадиоконсорциум ARD.

В Киеве немало разрушений гражданской инфраструктуры

Напомним, в результате обстрела Киева зафиксировали немало разрушений. В частности, В центре Киева были повреждены гостиницы "Украина" и "Днепр", которые входят в холдинг Максима Криппы. В зданиях выбиты десятки окон, изуродованы фасады и повреждены внутренние помещения.

Кроме того, повреждениям подверглось здание Главного управления ГНС. Из-за российских ударов поврежден фасад, а также в большинстве помещений нет окон. К счастью, пострадавших нет.