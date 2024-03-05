В Киеве на Осокорках масштабный пожар: в ГСЧС сказали, что горело и есть ли пострадавшие

В Киеве вечером 5 марта произошел мощный пожар на Левом берегу украинской столицы. Огонь вспыхнул на открытой местности.

Сейчас на месте работают спасатели, пытаясь обуздать огонь. Об этом в комментарии 24 Канала сообщили в ГСЧС города Киева.

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В Киеве на открытой местности произошел пожар

В сети вечером 5 марта появилось видео, где очевидец сообщает о масштабном пожаре в районе Осокорковских лугов в Киеве. На кадрах можно увидеть, что огонь вспыхнул на большой площади.

В Киеве произошел пожар в районе Осокорков: смотрите видео

По словам киевлянки, снявшей видео, спасатели не могут подъехать к месту возгорания, поскольку туда нет дороги. Жителям Дарницкого района столицы советовали закрыть окна, чтобы не дышать гарью.

В Дарницком районе столицы вспыхнул мощный огонь: смотрите видео

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям города Киева в комментарии 24 Канала сообщили, что пожар произошел возле озера Тягле.

Предварительно, горит в микрорайоне Бортничи возле озера сухая трава и камыш. Травмированных и погибших нет,

– отметили спасатели.



Пожар на Осокорках в Киеве / Фото из местных телеграм-каналов

В ГСЧС также отметили, что причина пожара пока неизвестна. Ее установят позже и сообщат об этом общественности.

Впоследствии в Киевской городской государственной администрации подтвердили возгорание камыша возле озера Тягле.

"На открытой территории вблизи озера Тягле произошло возгорание травяного настила и камыша. На месте работают спасатели ГСЧС и КАРС (Киевская служба спасения – 24 Канал)", – отметили в КГГА.

По словам представителей власти, специалисты делают все, чтобы предотвратить распространение огня и локализовать пожар.

Причиной пожара мог стать поджог

В общественной организации "Экопарк Осокорки" на своей странице в инстаграме сообщили, что возможной причиной пожара в Киеве является поджог. За несколько дней до этого, на страницу организации писали неизвестные с угрозой поджечь территорию экопарка.

Таким образом уничтожается все живое, чтобы потом было легче расширять застройку!

– отметили активисты.

Представители общественной организации отметили, что участок экопарка граничит со скандальной застройкой компании Stolitsa Group, которая начала уничтожать лес вблизи озера Небреж. Активисты выступают против застройки на территории экопарка.

В этот день в Киеве уже был пожар в этот день