Киев предоставил военным частям более 1 миллиарда гривен помощи, закрыв все официальные запросы

С начала широкомасштабного вторжения Киев выделил из городского бюджета 1 миллиард 103 миллиона гривен на помощь военным частям, зарегистрированным в столице. Таким образом, были обеспечены все официальные запросы от воинских частей.

Об этом сообщил военнослужащий ВСУ и депутат Киевского горсовета Александр Погребиский. Как именно киевские власти помогали украинским защитникам, читайте дальше.

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Александр Погребиский отмечает, что с начала широкомасштабного вторжения Киев активно помогает военным частям, зарегистрированным в столице. В широкий перечень помощи входят: медицинские услуги, ремонт помещений, военная форма, шлемы и бронежилеты, БПЛА, прицелы и приборы ночного видения, транспорт, ремонт военной техники, связь, генераторы и так далее.

Всего с начала полномасштабного вторжения Киев помог на 1 миллиард 103 миллиона 169 070 гривен. Все официальные обращения от воинских частей Киева с запросом на помощь были обеспечены,

– пишет Погребиский.

Военнослужащий ВСУ и депутат Киевского горсовета отмечает, что по закону местные бюджеты не имеют права использовать свои средства за юридическими границами своего административно-территориального деления. То есть киевский бюджет не может помогать военным частям, имеющим юридический адрес за пределами Киева. В свою очередь, помощь в Киеве будет продолжаться и в следующем году.

На прошлой сессии объем программы "Защитник Киева" увеличен, поскольку потребности никуда не делись и точно будут поступать от воинских частей Киева. И да, если есть местные советы, к которым обращались воинские части за помощью официально, и они им не помогли, а заложили средства, например, на, стадион – это просто позорное явление,

– отмечает Погребиский.

Погребиский также напоминает про ответственность распределения районных и центрального бюджета во время военного положения.

"Что касается барабанов и другой непонятной фигни для укрытий, то это уже ответственность бюджетов районных администраций, глав которых назначает президент. Также есть большой вопрос к центральному бюджету, потому что именно на нем – наибольшая ответственность за финансирование сектора обороны!" – отмечает Погребиский.