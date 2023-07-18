Про це повідомив військовослужбовець ЗСУ та депутат Київської міськради Олександр Погребиський. Як саме київська влада допомагала українським захисникам, читайте далі.

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Олександр Погребиський зазначає, що з початку широкомасштабного вторгення Київ активно допомагає військовим частинам, зареєстрованим в столиці. У широкий перелік допомоги входять: медичні послуги, ремонт приміщень, військова форма, шоломи та бронежилети, БпЛА, приціли та прилади нічного бачення, транспорт, ремонт військової техніки, зв’язок, генератори тощо.

Всього від початку повномасштабного вторгнення Київ допоміг на 1 мільярд 103 мільйони 169 070 гривень. Всі офіційні звернення від військових частин Києва з запитом на допомогу були забезпечені,

– пише Погребиський.

Військовослужбовець ЗСУ та депутат Київської міськради зазначає, що за законом місцеві бюджети не мають права використовувати свої кошти за юридичними межами свого адміністративно територіального поділу. Тобто київський бюджет не може допомагати військовим частинам, які мають юридичну адресу за межами столиці. Натомість допомога у Києві триватиме і наступного року.

На минулій сесії обсяг програми "Захисник Києва" збільшений, оскільки потреби нікуди не ділись і точно будуть надходити від військових частин Києва. І так, якщо є місцеві ради, до яких звертались військові частини за допомогою офіційно, і вони їм не допомоги, а заклали кошти на, наприклад, стадіон – це просто ганебне явище,

– зазначає Погребиський.

Погребиський також наголошує на відповідальності розподілу районних та центрального бюджету під час воєнного стану.

"Стосовно барабанів та іншої незрозумілої фігні для укриттів, то це вже відповідальність бюджетів районних адміністрацій, голів яких призначає президент. Також є велике питання до центрального бюджету, бо саме на ньому – найбільша відповідальність за фінансування сектору оборони!" – зазначає Погребиський.