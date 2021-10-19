В Киев прибыл глава Пентагона Ллойд Остин: видео встречи

Министр обороны США Ллойд Остин 19 октября прибыл с официальным визитом в Киев. Ранее он посетил Грузию, а затем отправится в Румынию.

В Киеве Остин проведет ряд важных встреч, в частности с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Андреем Тараном.

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Как сказал сам министр обороны США, он прибыл в Украину, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку суверенитета нашей страны.

Я здесь, чтобы подтвердить нашу непоколебимую поддержку суверенитета Украины, территориальной целостности и евроатлантических стремлений, а также выразить нашу приверженность развитию способности Украины сдерживать дальнейшую агрессию России,

– написал Ллойд Остин в твиттере.

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Заметим, что Ллойда Остина в Украину пригласил Зеленский во время своего визита в США 1 сентября. Тогда же Пентагон и Министерство обороны Украины подписали соглашение о партнерстве. Когда весной 2021 года Россия начала стягивать свои войска к украинской границе, Остин пообещал поддержку Украине в случае эскалации.

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31 августа 2021 года глава Пентагона Ллойд Остин и глава Минобороны Андрей Таран в Вашингтоне подписали Рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства между министерствами обороны Украины и США.

В этом документе говорилось о сотрудничестве в сфере кибербезопасности, более тесном взаимодействии разведок, развитии сотрудничества в Черноморском регионе, реформировании ВСУ, приближении оборонного сектора к стандартам НАТО, противодействии российской агрессии в Украине.

Что известно о Ллойде Остине? 68-летний Остин в прошлом тесно сотрудничал с Байденом. Когда Байден был вице-президентом, Остин занимал пост заместителя начальника штаба армии и командующего войсками США в Ираке, а затем – командующего Центрального командования вооруженных сил США. В отставку он подал в 2016 году. Остин стал первым афроамериканцем, который возглавил Пентагон.