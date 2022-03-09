В Киев прибыли первые спасенные из оккупированных городов и сел области

Ряд населенных пунктов в Киевской области находится под контролем российских захватчиков. Сегодня в столицу стали прибывать люди, которых спасли от оккупантов.

Для тех, кого привозят в столицу, волонтеры развернули полевую кухню. В полиции заявили, что среди тех, кого удалось вывезти из-под оккупации, есть и раненые.

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В столицу прибыли колонны из Ирпеня и Романовки. Также транспорт выехал в Ворзель, Бучу и Гостомель. Правоохранители и власти надеются сегодня увезти максимально возможное количество людей из оккупированных населенных пунктов.

Всех прибывших в Киев проверяют правоохранители. К такой процедуре просят отнестись с пониманием.

Прибытие первых спасенных из Киевской области в столицу: смотрите видео

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