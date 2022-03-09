Для тих, кого привозять до столиці, волонтери розгорнули польову кухню.. У поліції заявили, що серед тих, кого вдалося вивезти з-під окупації, є і поранені.

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До столиці прибули колони з Ірпеня та Романівки. Також транпорт виїхав до Ворзеля, Бучі та Гостомеля. Правоохоронці та влада сподіваються сьогодні висвезти максимально можливу кількість людей з окупованих населених пунктів.

Усіх, хто прибув до Києва, перевіряють правоохоронці. До такої процедури просять поставитися з розумінням.

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