Киев продолжает держать оборону, ДРГ до сих пор есть, – Кличко
28 февраля 2022 , 12:28Читати новину українською
Источник:телеграм Виталия Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о текущей ситуации в городе. Столица продолжает удерживать оборону.
Защитники продолжают уничтожать диверсионные группы, которые, к сожалению, еще есть в городе.
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Несколько ДРГ взяли в плен
Ночью в Киеве снова были столкновения и перестрелки. Кличко рассказал, что наши бойцы, в том числе из теробороны, обезвредили и взяли в плен несколько диверсионных групп.
Напомню, именно для безопасности киевлян мы ввели комендантский час. В это время не выходите на улицы,
– подчеркнул мэр.