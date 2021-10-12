Киев стремится подписать соглашение о "промышленном безвизе" на следующем саммите, – Зеленский
12 октября 2021 , 12:27Читати новину українською
Источник:24 канал
На следующем саммите "Украина – ЕС" Киев рассчитывает подписать соглашение о "промышленном безвизе". Об этом заявил президент Владимир Зеленский.
Президент заговорил об обновлении таможенных тарифов и углублении зоны свободной и всеобъемлющей торговли.
Важно Украина и ЕС подписали соглашения о совместном авиапространстве: что это значит для украинцев
Уверен, есть движение к очень важному для Украины соглашению о "промышленном безвизе". Уже на следующем саммите "Украина – ЕС" мы стремимся подписать это соглашение,
– сказал Зеленский.
Кроме того, ведут диалог о совместном зеленом курсе и другом сотрудничестве.
Что такое "промышленный безвиз"?Соглашение будет предусматривать признание соблюдения ЕС и принятие групп украинских промышленных товаров. Это обеспечит совершенно новые возможности экспорта для украинского бизнеса. Кроме того, такой "безвиз" значительно упрощает доступ бизнеса к рынкам ЕС.
Соглашение об общем авиационном пространстве
- Важным результатом саммита является подписание соглашения об общем авиационном пространстве. Согласно договоренности, любая страна ЕС сможет назначать любого европейского перевозчика для выполнения рейсов в Украину.
- Европейские перевозчики теперь смогут летать на внутренних украинских рейсах.
- Рассчитывают, что соглашение увеличит количество путешественников, а также улучшит туристическую привлекательность Украины.