Киев ремонтирует инфраструктуру и закупает передвижные котельные, – Кличко о подготовке к зиме

Киев готовится к сложной зиме. Поэтому максимальное внимание уделяется повышению надежности оборудования и накоплению альтернативных источников питания на случай чрезвычайных ситуаций, которые могут возникнуть из-за российских обстрелов.

В частности, местные власти закупают передвижные котельные. Об этом сообщил Виталий Кличко, рассказывают на сайте КГГА.

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Как в столице готовятся к зимнему периоду

"Наша задача – чтобы у киевлян было тепло и все сервисы работали эффективно. Мы уже устранили около 2,5 тысячи повреждений трубопроводов, приняли меры по повышению надежности работы оборудования – техническую диагностику котлов, замену отдельного оборудования. В этом году, кроме плановых ремонтных работ, добавились работы по восстановлению разрушенной или поврежденной инфраструктуры", – отметил Виталий Кличко.

Дело в том, что в результате вражеских ракетных ударов прошлой зимой было серьезно повреждено около 63 процентов оборудования, необходимого для стабильного прохождения осенне-зимнего периода. Следовательно, для устранения проблемы из местного бюджета в этом году было выделено более 1 миллиарда гривен.

Также, по словам Кличко, Киев продолжает закупать передвижные котельные и другие альтернативные источники тепло- и электроснабжения. Таким образом, город формирует арсенал альтернативных источников питания на тех объектах, где позволяет мощность.

Например, более двух третей котельных "Киевтеплоэнерго" обеспечило генераторами, поэтому в случае отключения света они будут продолжать работать и давать тепло подключенным к ним домам.

– подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр столицы сообщил, что в Киеве уже разработали алгоритм оперативного подключения альтернативных источников поставки тепла, чтобы не было промедлений в случае чрезвычайной ситуации. Согласно протоколу заседания Совета обороны города, руководители теплоснабжающих предприятий и организаций, независимо от форм собственности, должны обеспечить готовность подключения систем теплоснабжения в учреждениях здравоохранения и образования, в учреждениях культуры, физической культуры и спорта. А также в социально медицинских учреждениях по заявкам их руководителей.

"Столицу и Украину ждет еще одна сложная зима. Потому что враг снова будет пытаться разрушить критическую инфраструктуру и оставить нас без света, тепла и воды. Город готовится. И готовы жители. Как и прошлой зимой, в каждом доме должен быть запас пищи, воды, приборы электропитания, теплая одежда. Коммунальные службы столицы будут работать в усиленном режиме и будут делать все возможное, чтобы обеспечить жителей города необходимыми сервисами", – констатировал Виталий Кличко.